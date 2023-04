Futurliberty: a Milano un inedito percorso tra Futurismo e Vorticismo

La Milano Design Week sta per iniziare, ma tanti sono gli appuntamenti che costellano le prime settimane primaverili del capoluogo lombardo. Uno di questi è sicuramente l'apertura della mostra "Futurliberty. Avanguardia e Stile" organizzata dal Museo del Novecento e da Palazzo Morando, che nessun amante dell'arte contemporanea può perdersi.

La mostra, inaugurata il 5 aprile e che si concluderà il 3 settembre, è promossa dal Museo del Novecento e da Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, in collaborazione con Liberty e con la Casa Editrice Electa. La direzione scientifica dell'esposizione è di Ester Coen, mentre quella artistica è di Federico Forquet. Lo scopo della mostra è quello di approfondire la storia del movimento futurista italiano, sviluppatosi nei primi decenni del XX secolo, con un inedito sguardo a metà tra la pittura e le arti applicate.



Proprio per questo suo sguardo "doppio", l'esposizione si divide su due sedi, ovvero il Museo del Novecento di Piazza Duomo e Palazzo Morando, poco distante da Piazza San Babila e che ospita la collezione permanente "Costume Moda Immagine". Collabora alla mostra Liberty London, che ha fornito al Museo del Novecento una serie di opere del movimento vorticista inglese, coevo al futurismo italiano e che ne ha mutuato diverse caratteristiche.



Così, mentre il focus della mostra resta l'interdisciplinarità, proponendo un'interessante panoramica su come l'arte possa permeare ogni aspetto della vita quotidiana e comune, dalla letteratura al costume, "Futurliberty" mette anche in contatto tra loro nomi arcinoti dell'arte italiana, come Giacomo Balla, Carlo Carrà, Fortunato Depero e Umberto Boccioni, con controparti britanniche meno note al pubblico nostrano quali Percy Wyndham Lewis e Christopher Nevinson.



La mostra comprende, al di là di quadri, opere pittoriche e bozzetti, anche disegni, manifesti, abiti e tessuti, a testimonianza di come il futurismo sia stato un movimento trasversale capace di condizionare il proprio tempo sotto ogni punto di vista. L'esposizione comprende otto sezioni, che mettono in mostra parte della Permanente del Museo del Novecento e di Palazzo Morando, ma anche alcuni prestiti d'eccezione provenienti dalla GAM di Torino, dalla Tate Modern di Londra, dal British Council e dal Sainsbury Centre di Norwich, tra gli altri.