La futuristica Casa Xiaomi ospiterà molti eventi ad aprile: c'è il DJ Set a 8 bit

Se pensate di effettuare un salto in quel di Milano in questo aprile 2023, potrebbe interessarvi sapere che la futuristica Casa Xiaomi, ovvero una vera casa in cui si può vedere in azione la Xiaomi Smart Life, ospiterà molteplici eventi. Si partirà da un DJ Set a 8 bit, un evento potenzialmente interessante per chi ha un po' di anni sulle spalle.

Quest'ultimo prenderà il via con aperitivo alle ore 19:00 del 5 aprile 2023 e proseguirà fino alle ore 23:00. Ricordiamo che Casa Xiaomi è un luogo di circa 230mq che si trova in Piazza Pio XI 5, a Milano (nello storico quartiere delle Cinque Vie). In questo spazio, gli appassionati di tecnologia (e chiaramente non solo) possono trovare uno showcase a metà tra design e innovazione tecnologica.

Chiaramente l'accesso agli eventi è solamente su invito, fino a esaurimento posti, così come esplicitato direttamente sul portale ufficiale di Casa Xiaomi, che potreste voler consultare se siete interessati al progetto. Al netto dell'evento di apertura, ci saranno anche vari altri appuntamenti che potreste non volervi perdere, a partire da una performance di Maurizio Melis, conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia, che prenderà il via alle ore 19:00 del 13 aprile 2023.



Ci saranno poi eventi dedicati agli argomenti più disparati, da una YOGA LIBRA Morning Class a uno slot "In cucina con Chef Arrigoni", fino ad arrivare a una discussione sul futuro dell'intrattenimento (che partirà dalle ore 19:00 del 26 aprile 2023). Il tutto proseguirà però anche a maggio, considerando che ci saranno ulteriori talk ed eventi.

Trovate tutti i dettagli del caso nel succitato sito Web, ma quel che è chiaro è che Casa Xiaomi mira a rappresentare un punto di ritrovo per gli appassionati di tecnologia, mettendo al centro, come ben potete immaginare, l'esperienza smart. D'altronde, questo è stato l'obiettivo sin dall'apertura delle porte di casa Xiaomi, avvenuta a inizio marzo 2023.