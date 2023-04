Fuorisalone Award 2023: eletta la migliore installazione dell'edizione

Dopo 7 giorni di eventi, Milano ha archiviato il Fuorisalone 2023 l'appuntamento "itinerante" che ha preso forma in centinaia di luoghi e locali diversi all'interno della città. Ebbene anche quest'anno è stato assegnato l'atteso Fuorisalone Award, scopriamo dunque quali sono state le installazioni più impattanti dell'anno.

A vincere il titolo di "evento più memorabile" di questa edizione, selezionato direttamente dalla design community, è stato SolidNature - Beyond the Surface, sito all'interno dello Spazio Cernaia. A firmare l'opera per SolidNature, alla sua seconda partecipazione consecutiva al Fuorisalone, sono stati i designer Bita Fayyazi, Sabine Marcelis e Studio OMA. La progettazione dell'installazione si deve in particolare a Ellen Van Loon e Giulio Margheri, grazie a loro i visitatori hanno potuto attraversare un paesaggio onirico e immersivo, "tracciando un parallelo tra la nascita e l'estrazione della pietra naturale e la realizzazione dei sogni".

La Giuria del premio ha anche assegnato quattro Menzioni Speciali della Giuria. In ambito Interazione è stata segnalata l'opera Expériences Immobiles de Les Eaux Primordiales, in ambito Sostenibilità è stata menzionata RE;COLLECTIVE MILAN di RE;CODE, nel settore Tecnologia invece a spuntarla è stata la mostra OPPOSITES UNITED di Kia segnalata fra i migliori appuntamento automotive del Fuorisalone 2023, il celebre marchio sudcoreano che produce automobili. Infine in ambito comunicazione è stata menzionata Enlightenment | Ron Gilad + NEMO per NEMO lighting.