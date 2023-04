Fuorisalone 2023: Brera si trasforma con 'Dry Days, Tropical Nights' di Agostino Iacurci

La Milano Design Week è ai blocchi di partenza: la manifestazione e le numerose iniziative collaterali che coinvolgeranno il capoluogo lombardo si terranno tra il 17 e il 23 aprile. Una di queste, organizzata da glo, promette di mostrare ai milanesi un'onirica e maestosa installazione di Agostino Iacurci, intitolata "Dry Days, Tropical Nights".

L'opera segue il tema del Fuorisalone 2023, "Laboratorio Futuro", ed è una grande installazione che avvolge la torre situata in Largo Treves: l'edificio che svetta nel quartiere Brera, prossimo alla demolizione, torna così ad aprirsi al pubblico per mostrare come il panorama appare oggi e come, attraverso l'arte e lo studio, possa essere modificato e trasformato in qualcosa di completamente diverso.



"Dry Days, Tropical Nights" vuole dunque invitare lo spettatore a guardare al futuro del Pianeta e dell'Umanità, ripensandolo in modo collettivo verso qualcosa di migliore. La riflessione dell'artista Agostino Iacurci parte dal libro "Viaggio in Italia nell'Antropocene", del filosofo Telmo Pievani e del geografo Mauro Varotto, che tratteggia una descrizione dell'Italia del 2786, segnato da panorami tropicali e desertici a causa del cambiamento climatico.



L'intervento di Iacurci, già noto per le sue opere dalle forme sintetiche e dai colori splendenti, parte dalla facciata dell'edificio e entra nella sua lounge, creando un dialogo senza soluzione di continuità tra interni ed esterni. All'interno del palazzo sarà poi visitabile uno spazio immersivo che avvolgerà gli spettatore in uno spettacoli di luci e colori realizzato ad hoc dall'artista.



Richiamandosi agli elementi presenti nel saggio di Pievani e Varotto, Iacurci ha realizzato un'installazione che unisce la luce e il colore del giorno alla dolcezza della notte, ma anche alla sua capacità di porre domande esistenziali a chi la contempla. Accompagnano l'installazione le silhoutte di palme, gli occhi delle finestre che si tramutano in tramonti tropicali, la forte luce e le immagini aride, che riportano direttamente al testo sull'Italia del 2786.



Iacurci ha spiegato che "Dry Days - Tropical Nights è un’installazione artistica che prende il nome in prestito da due indicatori ambientali che descrivono la severità del caldo durante un determinato periodo in una data area. Stando a questi indicatori, nel giro di poche centinaia d’anni, la pianura padana e l’Italia si trasformeranno in un paesaggio tropicale con aree desertiche. L’installazione si configura come una sorta di visione che attraverso interventi pittorici, scultorei e luminosi e trasformerà temporaneamente gli spazi esterni ed interni dell’imponente torre di Largo Treves 1 in un paesaggio onirico".