Front o back squat? Differenze e benefici del Re degli esercizi per le gambe

Se The Rock preferisce altri esercizi allo squat per le gambe, è opinione diffusa che sia il più completo in assoluto per allenare i muscoli inferiori. Le varianti sono tante: si va dal front squat al back squat, passando per lo squat low bar che permette di stimolare i quadricipiti e femorali in maniera differente.

Quest’oggi ci soffermeremo su back squat e front squat: vediamo quali sono le principali differenti e benefici portati.

Il back squat rappresenta la variante classica: il bilanciere viene poggiato sul trapezio e si scende verso il basso fino a rompere il parallelo, assicurandosi che i piedi restino fermi, che le anche siano caricate prima della discesa e che le ginocchia puntino verso gli angoli della stanza. Si tratta di un esercizio fondamentale, che permette di lavorare con carichi pesanti e che va ad allenare forza ed esplosività delle gambe: secondo gli esperti rappresenta un’ottima scelta per tutti gli sportivi, e non è un caso che anche i calciatori lo eseguano. Il back squat va ad interessare la maggior parte dei gruppi muscolari, dai quadricipiti ai muscoli posteriori della coscia, passando per i glutei.

Il front squat invece differisce dal back squat per la posizione dei bilanciere, che deve essere appoggiato sui deltoidi anteriori, ma a differire è anche l’impugnatura - che rappresenta anche uno dei principali elementi di difficoltà - che deve essere in corrispondenza della parte superiore delle clavicole. Questo esercizio dà una maggiore attivazione del core, proprio in virtù dell’impegno necessario aggiuntivo per stabilizzare la colonna vertebrale, e allena maggiormente glutei e zona lombare della schiena. Si tratta di un esercizio sconsigliato ai neofiti.

Chiaramente queste sono solo alcune delle varianti dello squat, che può essere eseguito anche con manubri e kettlebell a seconda delle proprie esigenze.

Come sempre, consigliamo di eseguire gli allenamenti sempre sotto la supervisione di personal trainer o di istruttori qualificati onde evitare problemi.