Frisa, Frisella... chiamatela come volete, ma non 'pan bagnato'

Se pensate di programmare un'estate in Puglia, sappiate che non ci sarà solo la focaccia barese ad attendervi al varco: la cucina "povera" del tacco d'Italia ha in serbo per voi non poche sorprese. Una di queste? La frisella!

Diffusa un po' in tutto il meridione, la frisella (o frisa, freseddha, fresella) è principalmente associata al territorio pugliese con le sue infinite varianti di forma e dimensione, ma è presente anche in Campania e Calabria.

Inserita nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) del Ministero dell'agricoltura, si tratta di un alimento prodotto per essere conservato, comodo e semplice da preparare, ma soprattutto fresco. Si tratta di fatto di un'importante porzione di impasto, che può essere di grano, di orzo o altre varianti a fantasia del forno. Una volta preparato a crudo, questo viene organizzato in piccole spirali e cotto una volta. Dopodiché, la spirale cotta e gonfiata viene tagliata lungo l'asse orizzontale, a metà altezza, per produrre due metà speculari che verranno a loro volta biscottate per eliminare tutta l'umidità residua. Anticamente venivano prodotte in casa nei forni a legna per essere conservate in vasi di terracotta per salvaguardarle e farle durare per tutto l'inverno.

Vengono prodotte ancora oggi e fanno parte della spina dorsale dell'alimentazione pugliese, soprattutto in estate, quando la sua freschezza è di ristoro dopo le lunghe giornate di mare. Per prepararla non bisogna fare altro che immergerla in acqua ("sponzarla") e attendere che raggiunga la morbidezza desiderata, totalmente a discrezione. Una volta pronta, potrete condirla come desiderate, tipicamente con alimenti freschi. La più diffusa è certamente la variante con olio, pomodorini, sale e origano, ma insistono tante altre varianti più semplici o più complesse, tra cui la minimalistica - nonché pericolosa per i partner - frisella con un filo d'olio e l'aglio strofinato sulla superficie.

L'avete mai assaggiata? Fatecelo sapere, come sempre, nello spazio riservato ai commenti!