Il nuovo frigo intelligente Samsung Family Hub Plus ha uno schermo da ben 32'

Samsung si sta preparando al CES 2023 anticipando al pubblico i dispositivi d’elettronica, IoT e per la casa che saranno presenti all’appuntamento di Las Vegas. Oltre al debutto del primo TV QD-OLED da 77 pollici, alla kermesse di inizio gennaio ci sarà anche il nuovo Bespoke Refrigerator Family Hub Plus con display da 32 pollici.

Se siete stanchi dei frigoriferi tradizionali e volete rendere la vostra casa più smart, il nuovo frigo Family Hub Plus potrebbe essere il modello giusto per voi. La gamma di frigoriferi intelligenti della società sudcoreana si espande con questo aggiornamento del Family Hub, il quale integra uno schermo Full HD da 32 pollici al posto di 21,5”.

L’idea di spingere sulla domotica e sulla connessione tra dispositivi Samsung presenti nella stessa abitazione è evidente: dati i continui miglioramenti anche a SmartThings, sarà molto più semplice inviare video, note e altri file tra smart TV, smartphone e tablet del medesimo brand. Pensate a quanto sarà pratico scrivere la nota della spesa sul frigo e inviarla con pochi tocchi al telefono grazie a questo display!

Samsung ha poi aggiunto il supporto per Google Foto e integrato OneDrive. Tra le altre feature inedite figurano la visualizzazione dei canali Samsung TV Plus in modalità PIP, l'ottimizzazione delle piattaforme social per la riproduzione di video, e sei servizi SmartThings Home Life, tra cui cura dell’aria, dell’abbigliamento e gestione della cucina. Esclusivamente negli Stati Uniti, infine, viene garantito il supporto ad Amazon Your Essentials, servizio che permette di ordinare generi alimentari e altri prodotti acquistati frequentemente su Amazon tramite un widget dedicato.

Al momento non si conoscono ancora scheda tecnica completa, prezzo e disponibilità. Non ci resta che aspettare la prossima settimana per scoprire quale sarà il futuro della domotica per Samsung, anche oltre al Bespoke Refrigerator Family Hub Plus.

