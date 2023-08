Freddie Mercury tra musica e stile, la mostra da vedere una volta nella vita

Freddie Mercury non è stato solo uno dei più grandi artisti nella storia e senza dubbio la voce più imponente dello scorso secolo: dietro il mito c'era un uomo, con le sue passioni e le piccole ossessioni, da scoprire almeno una volta nella vita.

È questo probabilmente lo spirito che ha mosso la casa d'aste Sotheby's nel confezionare la sua ultima mostra di Londra, "svaligiando" letteralmente Garden Lodge per permetterci di ripercorrere le origini della leggenda e rendere omaggio alla sua eredità immortale.

La mostra Freddie Mercury: A World of His Own, precederà la successiva asta e andrà a esplorare ogni sfaccettatura di quel suo "caleidoscopico mondo di stile e qualità, abbracciando arte, moda, strumenti musicali, documenti personali e fotografie" della sua intensa vita in casa e sul palco.

Alla mostra seguiranno sei aste, che andranno anche loro a coprire vita privata e pubblica dell'uomo e della leggenda di Freddie Mercury, con altrettanti eventi tematici che abbracceranno appunto la vita in casa, i cimeli delle esibizioni più importanti e persino una interamente dedicata al suo rapporto con il Giappone. All'asta ci saranno dipinti, abiti e documenti personali, un'occasione unica per possedere "un pezzo" della vita di Freddie.

Segnaliamo anche la possibilità di acquistare il libro omonimo della mostra, Freddie Mercury: A World of His Own alla cifra di 50 sterline direttamente sul sito ufficiale, che trovate linkato alla fonte.

Raccomandiamo di scorrere la pagina fino in fondo, per dare un'occhiata anche a degli interessanti approfondimenti multimediali prodotti da Sotheby's.

I beni messi all'asta ci permetteranno di scoprire gli aspetti più profondi dell'artista, ma anche il collezionista che si nascondeva dietro la giacca gialla e il grande baffo.

Qualora ve lo foste perso, vi ricordiamo che a ottobre 2022 è stato anche rilasciato il video di un nuovo inedito dei Queen con la voce di Freddie Mercury.