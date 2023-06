Un avvertimento su ogni sigaretta: il Canada intensifica la guerra al fumo

Il fumo uccide. Quante volte avete letto questa frase - assieme a molte altre molto simili, dello stesso tono - sui pacchetti di sigarette italiani? Se la cosa non vi piace e non vi è mai piaciuta, in Canada stanno per andare ancora oltre: ogni singola sigaretta avrà avvertimenti al fine di salvaguardare la salute pubblica.

La notizia è ormai certa: il Canada sarà il primo Paese al mondo ad avere frasi a effetto stampate su ogni singola sigaretta, non soltanto sul pacchetto. Pensiamo a frasi del tipo: "Le sigarette causano il cancro", oppure "In ogni tiro c'è del veleno". L'agenzia Health Canada ha annunciato che la nuova campagna sarà operativa dal prossimo 1 agosto 2023 e sarà parte del grande progetto di ridurre l'uso del tabacco nel Paese a meno del 5% entro il 2035. Secondo Health Canada, grazie a questa nuova idea sarà impossibile aggirare i messaggi di allerta incisi sui prodotti del tabacco.

L'agenzia ha anche detto che a partire da aprile 2025 i rivenditori di tabacco in Canada avranno soltanto pacchetti di questo tipo, con avvertimenti stampati su ogni singola sigaretta, dunque il Paese si è dato due anni circa per rendere effettiva e completa la transizione alle nuove sigarette - e non solo, visto che le frasi d'avvertimento appariranno anche su sigari di piccolo taglio e altri prodotti relativi al fumo. Stando ai dati in possesso del ministro canadese della salute mentale e delle dipendenze, Carolyn Bennett, il tabacco uccide ancora circa 48.000 cittadini canadesi ogni anno, c'è dunque bisogno di una nuova offensiva per provare ad abbassare tale cifra.



Ricordiamo che, oltre a evitare il fumo, per aumentare le possibilità di rimanere in salute è bene fare del movimento - anche a casa, senza andare fisicamente in palestra. A tal proposito abbiamo provato Apple Fitness+, il servizio in abbonamento dell'azienda americana.