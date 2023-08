Franz Ferdinand stasera 31 Agosto 2023 a Lignano Sabbiadoro: la scaletta

Ultimo giorno di Agosto, ed ultimi concerti di questa estate all’aperto. Stasera, all’Arena Alpe Aria di Lignano Sabbiadoro, parte il tour italiano dei Franz Ferdinand che il 1 Settembre 2023 si esibiranno all’Arena della Regina di Cattolica ed il 2 Settembre 2023 al Parco di Serravalle ad Empoli.

La band è attesa sul palco intorno alle 21, e la scaletta - almeno sulla base di quanto visto nei precedenti concerti dei Franz Ferdinand, dovrebbe essere la seguente:

The Dark of the Matinée

No You Girls

Walk Away

Do You Want To

Right Action

Stand on the Horizon

Glimpse of Love

Jacqueline

The Fallen

Michael

Darts of Pleasure

Lucid Dreams

Take Me Out

Ulysses

Outsiders

Build It Up

Evil Eye

Love Illumination

This Fire

La setlist, qualora dovesse restare questa, quindi, mischierà i grandi classici della band rock scozzese agli ultimi lavori. I Franz Ferdinand hanno pubblicato l’ultimo album in studio, Always Ascending nel 2018, mentre nel 2022 ha visto la luce la raccolta “Hits to the Head”, la prima del gruppo che include anche successi come “Take Me Out”.

I biglietti per la data di stasera, ed anche le due tappe dei Franz Ferdinand in programma nel nostro paese, sono disponibili su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita.