Frank Ocean, i fan truffati con canzoni false generate dall'IA

Sono passati pochi giorni da quando Spotify ha eliminato molte canzoni generate dall’IA, ma a quanto pare il trend è in continuo aumento. Un nuovo rapporto di Motherboard si sofferma sulla truffa che avrebbe interessato moltissimi fan di Frank Ocean.

A quanto pare una nuova truffa li ha presi di mira, attraverso la vendita di canzoni false generate dall’intelligenza artificiale. Il truffatore sarebbe riuscito a guadagnare circa 13mila Dollari canadesi tramite un canale Discord. Per ottenere l’attenzione dei fan del rapper, che di recente è stato al centro delle critiche per la sua performance a Coachella, il truffatore avrebbe condiviso una vera canzone inedita di Frank Ocean per poi capire che gli iscritti al canale non riuscivano a distinguere la traccia vera da quelle false.

"Ora viviamo in un mondo in cui nessuno sa se una canzone è stata creata dall'artista o da un robot" ha detto a Motherboard un membro di Discord, aprendo una discussione che è destinata a continuare anche nel corso dei prossimi anni, salvo regolamentazioni sul settore. L’IA infatti secondo molti potrebbe avere ripercussioni devastanti non solo sulla forza lavoro a livello mondiale, ma anche su un mercato particolare come quello musicale, e la storia di oggi non fa altro che confermarlo.