La fotocamera Polaroid diventa un LEGO: la replica fedelissima è in vendita!

Mentre i fan aspettano con ansia i prodotti del 2024 di LEGO Minecraft, la casa dei mattoncini ha annunciato a sorpresa uno dei set più iconici di sempre, destinato a entrare nelle collezioni degli amanti del design e della fotografia. Stiamo ovviamente parlando della replica LEGO della Polaroid OneStep SX-70: ecco tutte le immagini!



La Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 costa 79,99 Euro e può essere già prenotata sul LEGO Store. L'uscita del prodotto è prevista per il 1° gennaio 2024, sfortunatamente appena dopo le festività di Natale: se però siete disposti ad aspettare qualche giorno in più per un (auto?)regalo, quella appena annunciata dal colosso danese dei giocattoli potrebbe essere una scelta davvero elegante e apprezzata da qualsiasi costruttore.



In totale, la Polaroid OneStep SX-70 comprende 516 Pezzi e fa parte della serie LEGO Ideas, che contiene solitamente le build di design e pensate per un pubblico adulto della compagnia di Billund: non sorprende, dunque, che anche questo set sia destinato ai maggiorenni. Come potete vedere dalle immagini diffuse da LEGO, la fotocamera è una replica fedelissima dell'originale, quasi indistinguibile da quest'ultima ad un occhio superficiale.



Tra le peculiarità della fotocamera, per esempio, abbiamo un mirino funzionante, che richiama quella del classico di Polaroid. Inoltre, il design comprende l'iconico spettro dei colori di Polaroid, tratto distintivo di tutte le fotocamere della compagnia. Infine, persino la ghiera di compensazione della macchina fotografica è fedelissima all'originale e può essere ruotata per regolare l'esposizione dei vostri scatti.



Sappiamo che ve lo state chiedendo: no, la Polaroid LEGO non scatta davvero. Tuttavia, la macchina arriva con tre "foto" illustrate che mostrano alcuni scatti vintage, tra cui un ritratto dell'inventore della Polaroid, Edwin H. Land. Queste foto possono essere caricate dentro la macchina fotografica, la quale può espellerle quando il giocatore tocca il pulsante rosso dell'otturatore. Che dettagli!