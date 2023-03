Quale forno usare per la pizza? Meglio il forno elettrico o a legna?

Quando si entra a gamba tesa su argomenti polarizzanti, ci sarà sempre qualcuno più o meno d'accordo e altri irrimediabilmente contrari. L'argomento di oggi è proprio uno di questi e sappiamo già che la risposta non piacerà proprio a tutti quanti.

Si parla di pizza, napoletana o romana che sia, e della sua cottura. Il boom della pizza contemporanea degli ultimi anni ha trainato un nuovo modo di intendere quest'arte, portando all'apertura o riorganizzazione di pizzerie che rispondono ora alle tecniche più moderne e sofisticate, spesso e per la maggior parte, attrezzate con un forno a legna, possibilmente di fabbricazione campana, a cupola e soprattutto in bella vista.

Oggi, però, non parleremo della bellezza di questi forni: cercheremo invece di capire i pro e i contro di un forno a legna o addirittura preferire una pizzeria che lo utilizza invece dei forni elettrici. Si tratta di un argomento la cui risposta può facilmente essere giustificata dalle preferenze personali, ma esistono dati da tenere in considerazione e che possiamo utilizzare per rendere meno soggettiva la decisione.

Di fatto, non esiste un forno migliore di un altro, soprattutto se si parla di professionisti del mestiere che sanno come gestire e mantenere un forno per pizza. Qualunque sia la tipologia, ci saranno dei pro e dei contro da tenere in considerazione. Punto primo: il sapore. Si sente spesso dire che la pizza cotta nel forno a legna ha un sapore migliore rispetto a quella cotta nel forno elettrico. Questo dipende dalla tipica impronta "affumicata" che il forno a legna è in grado di sprigionare e che, se non gestito in maniera ottimale, può anche andare a coprire i profumi e i sapori di una pizza fatta altrimenti ad arte. Nel forno elettrico, in assenza di combustione che provoca fumi e particolato, tutto questo non accade. Il prodotto finale dipenderà in questo caso anche dalla qualità e dalla varietà delle farine utilizzate, ma con ingredienti particolarmente raffinati potrebbe rappresentare un notevole svantaggio che con una cottura a legna verrebbe semplicemente ricoperto e arricchito di caratteristiche organolettiche deboli o assenti (da notare che il sapore può variare enormemente anche a seconda del tipo di legname).

Al contrario, con un buon prodotto di partenza e con farine particolarmente aromatiche, il forno a legna potrebbe addirittura rappresentare uno svantaggio ricoprendone il carattere. Abbiamo parlato di sapore, ma indugiamo anche su comodità e precisione. Qui entriamo nel regno dell'elettrico, la cui gestione del calore tra cielo e platea può essere chirurgica e in cui l'assenza di scarti di combustione consente di operare una manutenzione più rilassata rispetto a un forno a legna, che deve essere gestito in maniera certosina per non eccedere con il calore della camera, bruciare le pizze e sporcare la pietra, andando potenzialmente a compromettere anche successive cotture. Inoltre, la pulizia dev'essere effettuata in maniera puntuale e metodica oltre che molto più a fondo, dal momento che questo tipo di forno lascia residui importanti.

Parlando invece di salute, l'impronta diretta di un forno a combustione è visibile a tutti, necessitando di canne fumarie ad hoc e dovendo rispondere talvolta anche alle regolamentazioni locali per la messa in opera. Il forno elettrico può essere utilizzato pressoché ovunque, senza tener conto di emissioni nell'area immediatamente circostante.

Sempre parlando di igiene, è fondamentale scegliere legna che sia davvero adatta all'utilizzo in cottura, con assenza certificata di sostanze potenzialmente nocive per la nostra salute.

Ancora una volta, il forno elettrico non deve tenere conto di questi fattori. Tutti questi elementi, in fin dei conti, riguardano quasi nella totalità dei casi il personale dell'attività non andandosi a scontrare direttamente con l'utenza, a cui verrà servito solo il frutto di tale lavoro.

Se da un lato questo ci può portare a ignorare gli aspetti più significativi della gestione di un forno a legna, dall'altro però non si può non tenere conto del fatto che in larga parte quelli legati ai forni elettrici siano preconcetti, che converrebbe provare a dissipare soprattutto in presenza di personale serio e preparato, che sappia come rendere al meglio il proprio prodotto.