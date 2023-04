In forma con Ted Lasso: su Apple Fitness+ arrivano i nuovi allenamenti

A qualche settimana dal lancio degli allenamenti per la Festa della Donna su Apple Fitness+, la piattaforma del colosso di Cupertino si aggiorna ed accoglie oggi alcune novità ed allenamenti ispirati a Ted Lasso, la serie tv di successo disponibile su Apple TV+.

Da ieri infatti è possibile godere di quattro nuovi allenamenti a tema Ted Lasso, progettati e pensati per far sentire le persone parte di un gruppo, ma anche per aiutarle a superare le difficoltà e spingerle a credere sempre di più nel loro potenziale.

Per l’occasione, i trainer e le trainer di Fitness+ indossano le iconiche magliette dell’AFC Richmond e gli utenti avranno la possibilità di seguire allenamenti Total Body come “Rafforzamento con Kyle” con esercizi di forza ispirati al mondo del calcio, ma anche “Allenamento cardio HIIT con Bakari”, la “Bici con Sherica” a base di cardio a basso impatto per rafforzare gambe e core, o “Tapis Roulant con Emily” per porre l’accento sul lavoro di squadra e diffondere energia positiva.

Arriva anche il nuovo episodio a tema “Passeggiamo”, questa volta con la partecipazione di Brendan Hunt che interpreta Coach Beard in Ted Lasso. In questo episodio Hunt spiega che camminare “è un piacere semplice e meraviglioso che non dovremmo dare per scontato” e racconta come la musica lo abbia aiutato nei momenti più dolorosi e intensi della sua vita: “la musica è come un elemento: c’è l’aria, l’acqua, la terra e la musica. La musica può fare tante cose. Una canzone con un testo può descrivere i tuoi sentimenti. Ma la musica strumentale non ti dice cosa pensare. Ti apre la mente e anche l’anima”.