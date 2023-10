In forma a 55 anni come Michael Jai White: il suo allenamento per un fisico equilibrato

Michael Jai White, l’attore famoso per Black Dynamite, è anche una leggenda delle arti marziali miste ed in fatti non è un caso che sia stato scelto per interpretare Mike Tyson nel film “Tyson” del 1995. Oggi 55enne, ha ancora una splendida forma fisica, ed a Men’s Health ha condiviso alcuni segreti del suo programma d’allenamento.

Nel corso di un’intervista con il popolare magazine, l’attore ed atleta di MMA ha spiegato che all’inizio ha trascorso più tempo di quanto avrebbe dovuto su esercizi come le distensioni su panca piana, nel tentativo di sviluppare quanta più massa muscolare possibile. Tuttavia, successivamente si è accorto che non ne aveva bisogno in quanto nelle MMA e sul set necessitava di libertà di movimento ed elasticità. È a questo punto che ha cambiato il suo stile di allenamento in quanto, ha affermato, “se hai una parte del corpo che prevale su un’altra, allora i tuoi movimenti saranno compromessi. Tutto il peso delle mie spalle e delle mie braccia era davanti alla linea centrale. Per anni ho dovuto concentrarmi sulla schiena nel tentativo di non sbilanciarmi”.

Proprio a Men’s Health ha svelato alcuni degli esercizi per la schiena , che gli hanno consentito di avere un fisico equilibrato:

Dead Hang: 3 serie da 30 secondi

Wide-Grip Pullup 4 serie da 15 a 20 ripetizioni

Seated Cable Row: 4 serie da 15 ripetizioni

Banded Reverse Punch: 4 serie da 8 ripetizioni per lato

Explosive Smith Machine Biceps Curl: 3 serie da 15 ripetizioni

Si tratta di esercizi che non guardano solo allo sviluppo di massa muscolare, ma anche all’elasticità dei vari gruppi muscolari e che permettono a White di muoversi con agilità e senza problemi sui set. Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo anche riportato alcuni studi che si soffermano sullo streching prima e dopo gli allenamenti.