In forma a 54 anni come Jennifer Aniston: l'allenamento della star di Friends

Jennifer Aniston si appresta a tornare sul piccolo schermo con la nuova stagione di The Morning Show, ed a 54 anni compiuti sfoggia ancora una forma fisica invidiabile, frutto non solo di un regime alimentare ferreo e studiato nei minimi dettagli, ma anche di un metodo di allenamento di cui ha parlato per la prima volta.

La Aniston infatti parlando con People ha spiegato che per gli allenamenti si sta affidando all’attrezzatura Pvolve che negli USA sta spopolando con il claim “Pvolve: una forza che ti rende libero”.

La scelta di affidarsi al Pvolve è stata presa nel 2021 dopo un infortunio alla schiena che l’ha costretta a cambiare il metodo di allenamento. Il programma Pvolve abbina il movimento funzionale ad esercizi per resistenza, definizione e forza. I benefici sono stati talmente evidenti che l’attrice ex Friends è diventata testimonial del programma.

Le sessioni on demand vanno ad allenare non solo il core, ma anche la resistenza e definizione muscolare, e come spiegato dall’allenatore Dani Coleman l’attrice “varia da allenamenti intensi a meno impegnativi in quanto è arrivata a rendersi conto che non deve per forza portare a cedimento il suo corpo per vedere i risultati”.

"Quando ci alleniamo, pianifico ogni allenamento con attenzione e mi concentro su movimenti semplici ma efficaci che colpiscono ciascun gruppo muscolare” ha spiegato la Aniston che utilizza tutta l’attrezzatura di Pvolve, che si rivolge sia alla parte alta che bassa del corpo.

Gli interessati hanno a disposizione vari pacchetti per provare il metodo Pvolve: possono acquistare diversi pacchetti di attrezzature e lezioni in streaming e l’azienda offre anche una settimana di lezioni gratuite che poi passano a 14,99 Dollari al mese.