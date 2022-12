Forbes aggiorna la classifica dei miliardari italiani: ecco chi sono i più ricchi d'Italia

Sono sempre 51 i miliardari italiani nella classifica dei 2.668 paperoni del mondo di Forbes, ma a cambiare sono i patrimoni netti degli imprenditori più ricchi del nostro Paese, a causa dell’inflazione e della difficile situazione economica.

A livello mondiale, proprio di recente Elon Musk ha perso lo scettro di uomo più ricco del mondo ai danni di Bernard Arnault, il patron del colosso della moda LHVM, che ha scalzato il CEO di Twitter.

Restando nei confini nazionali però, il più ricco d’Italia continua a essere Giovanni Ferrero, l’amministratore unico di Ferrero che nella classifica generale ha guadagnato 10 posizioni.

Secondo posto per un concorrente di Arnault, lo stilista Giorgio Armani che a differenza del francese ha riportato un drastico calo della ricchezza, mentre chiude il podio tricolore il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Ferrero è passato dalla 40esima alla 30esima posizione nel mondo con un patrimonio valutato di 35,3 miliardi di dollari, e come noto Giovanni Ferrero ha superato anche Mark Zuckerberg che in questo 2022 non se l’è passata proprio bene.

Giorgio Armani ha chiuso l’anno con una ricchezza di 6,6 miliardi di Dollari, scendendo però dalla 323esima alle 356esima posizione generale. Perde posti anche Silvio Berlusconi, che passa dalla 327esima alle 385esima posizione con un patrimonio di 6,5 miliardi di dollari.

La quarta italiana più ricca è invece Massimilana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, che con una ricchezza di 5,3 miliardi di Dollari si classifica al 479esimo posto.

Guadagna posizioni, passando dal 705esimo al 558esimo posto Pietro Ferrari, figlio di Enzo Ferrari e proprietario del 10,2% dell’azienda fondata dal padre e presidente del gruppo Ferretti, con un patrimonio di 4,8 miliardi di dollari.

La settima posizione è occupata da un altro esponente del mondo della moda: si tratta di Patrizio Bertelli che insieme alla moglie Miuccia Prada è co-ceo del colosso della moda e ha un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari, al pari di Miuccia.

Segue Sergio Stevanato, a capo di uno dei principali produttori di fiale di vetro per medicinali (utilizzate anche per i vaccini) che ha visto il suo patrimonio passare da 1,9 a 4,4 miliardi di dollari.

Nona posizione nella classifica italiana per Giuseppe De’Longhi, presidente dell’omonima società che riporta un patrimonio di 4 miliardi di dollari.

La top ten italiana è chiusa da Augusto e Giorgio Perfetti con 3,9 miliardi di dollari di patrimonio. Presidenti e proprietari di Perfetti Van Melle che controlla Mentos, Chupa Chips e Golia.