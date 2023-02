Foodpsring lancia due Limited Edition al pistacchio: Whey Protein e Shape Shake 2.0

Il 9 febbraio 2023 siamo stati ospiti di Foodspring e Virgin Active per scoprire i nuovi prodotti dell’azienda tedesca, anche se di due novità non abbiamo potuto parlare. A embargo scaduto possiamo presentarvi due Limited Edition al Pistacchio.

Due prodotti Foodspring saranno, per un tempo limitato, anche al gusto pistacchio: pensiamo alle Whey Protein e allo Shape Shake 2.0. Whey Protein, uno dei prodotti di punta dell’azienda, offre una miscela di proteine isolate (30%) e proteine del siero del latte; ha un alto contenuto di aminoacidi e permette all’organismo di assimilare in modo rapido ed efficiente le proteine. Il drink, che va shakerato, offre 24 grammi di proteine per ogni porzione (ovvero 30 grammi di prodotto misto a 300 ml di acqua).

Molto diverso invece lo Shape Shake 2.0 al pistacchio. Parliamo di un prodotto destinato a chi ha intenzione di perdere o mantenere peso. Sostituisce in maniera completa i pasti (due al giorno per dimagrire, uno al giorno per mantenere) e offre 24 diverse vitamine e minerali, 18 aminoacidi, 25 grammi di proteine e un alto contenuto di fibre. Per una giusta porzione di Shape Shake 2.0 bisogna mescolare 60 grammi di prodotto a 350 ml di acqua.

Questi nuovi prodotti al pistacchio si possono trovare sul sito ufficiale di Foodspring Italia, fate però attenzione ai prezzi: essendo delle edizioni limitate hanno un prezzo/kg leggermente più alto di altri gusti, le confezioni sono più compatte.