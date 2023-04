I Foo Fighters sono tornati: nuovo album e primo singolo dopo la morte di Taylor Hawkins

Il ritorno dei Foo Fighters sulle scene si era consumato già qualche mese fa, quando la band capitanata da Dave Grohl aveva annunciato una serie di concerti che terrà in Europa la prossima estate ed in cui non figura l’Italia. Ieri, il gruppo ha svelato che presto tornerà anche nei negozi di dischi con un nuovo album.

Dopo una serie di teaser pubblicati sui canali social, i Foo Fighters hanno annunciato il nuovo album “Bug Here We Are”, che sarà disponibile sulle piattaforme di streaming ed i negozi di dischi il prossimo 2 Giugno. Ad accompagnare questo annuncio c’è anche il primo singolo tratto dalla tracklist dell’album, composta da dieci tracce: si chiama Rescued ed è già disponibile per l’ascolto.

Di seguito la tracklist:

Rescued

Under You

Hearing Voices

But Here We Are

The Glass

Nothing At All

Show Me How

Beyond Me

The Teacher

Rest

“But Here We Are è una testimonianza dei poteri curativi della musica, dell’amicizia e della famiglia. Coraggioso, danneggiato e decisamente autentico, But Here We Are si apre con il singolo principale appena pubblicato “Rescued”, la prima di 10 canzoni che coprono la gamma emotiva: dalla rabbia al dolore, passando per la serenità e l’accettazione, oltre che una miriade di punti intermedi” si legge nel comunicato stampa che accompagna l’annuncio, in cui non si fa menzione del batterista che prenderà il posto d Hawkins.