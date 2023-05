Foo Fighters, primo concerto con il nuovo batterista: Grohl commosso ricorda Taylor

A pochi giorni dall’annuncio che Josh Freese sarà il nuovo batterista dei Foo Fighters, la band capitanata da Dave Grohl è tornata in tour con la prima data al Bank of New Hampshire Pavilion di Gilford, in New Hampshire. Il gruppo ha proposto un mix di vecchie canzoni ed alcune delle nuove tracce che andranno a comporre il nuovo album.

I Foo Fighters hanno pubblicato sull’account ufficiale Instagram un video che ritrae il momento in cui Dave, Pat, Nate, Chris, Rami e Josh salgono sul palco, con tanto di didascalia dedicata ai fan: “ci siete mancati tanto”.

Non sono mancati i momenti emozionanti. Su Cold Day In The Sun, la canzone che era solito cantare il compianto batterista Taylor Hawkins, Dave Grohl non ha trattenuto l’emozione ed ha proposto una versione acustica mentre sullo schermo posto dietro al palco compariva il falco diventato simbolo di Hawkins dopo la sua morte.

Debutto dal vivo anche per Rescued, Under You, Nothing at All e But Here We Are, mentre su Shame Shame Grohl si è fatto accompagnare dalla figlia Violet che aveva già preso parte anche al concerto di tributo ad Taylor.

Di seguito la setlist completa:

Rescued (prima volta live)

Walk

No Son of Mine

Learn to Fly

Under You (prima volta live)

The Pretender

But Here We Are (prima volta live)

Breakout

The Sky Is a Neighborhood

My Hero

This Is a Call

All My Life

Nothing at All (prima volta live)

Shame Shame (con Violet Grohl)

These Days

Cold Day in the Sun

Monkey Wrench

Best of You

Aurora

Everlong

I Foo Fighters torneranno anche in Europa in tour, ma non in Italia. La speranza dei fan è di rivederli nel Bel Paese in occasione del tour promozionale del nuovo album.