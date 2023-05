Foo Fighters: arriva un nuovo singolo ed un concerto gratuito

A poche settimane dalla pubblicazione del primo singolo del nuovo album dei Foo Fighters, la band di Dave Grohl ha pubblicato nella giornata di ieri un altro estratto del nuovo lavoro “But Here We Are” in arrivo il 2 Giugno 2023.

Grohl e soci hanno infatti publicato “Under You”, seconda traccia dell’album, che è accompagnata da un lyric video che trovate in calce.

Gli annunci però non sono finiti qui, perchè i Foo Fighters hanno anche annunciato un concerto gratuito, trasmesso in diretta streaming dalle ore 21 di domenica 21 Maggio direttamente dallo Studio 606. Nel corso dell’evento saranno non solo suonate delle nuove canzoni che andranno a comporre “But Here We Are”, ma saranno anche mostrate alcune sequenze backstage ed alcune sorprese.

Soprattutto, si potrebbe capire finalmente chi prenderà il posto dietro alle pelli di Taylor Hawkins, l’amato batterista scomparso lo scorso anno ed a cui la band ha dedicato il disco insieme alla mamma dell'ex Nirvana, Virginia, anch'essa scomparsa nel 2022 ad Agosto. La diretta streaming sarà accessibile direttamente attraverso questo indirizzo.

A proposito di concerti, i Foo Fighters torneranno in tour in estate anche in Europa, ma l'Italia purtroppo non figura tra le nazioni che saranno toccate. La speranza è di rivederli presto nel nostro paese.