La Fondazione Prada accoglie le Cere Anatomiche, con un corto inedito di David Cronenberg

Tra le numerose mostre da non perdere a Pasqua, quella che certamente non è passata inosservata ai cinefili incalliti è l'esposizione "Cere Anatomiche" della Fondazione Prada di Milano, che tra i suoi curatori presenta il nome di un mostro sacro della settima arte, David Cronenberg. Ma cosa sono, esattamente, le Cere Anatomiche?

L'esposizione, racconta il sito web della Fondazione Prada, raccoglie le ceroplastiche della Specola di Firenze, una parte del Museo di Storia Naturale e del Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze, ed è stata realizzata in collaborazione con il regista David Cronenberg, noto per capolavori di culto come "La Mosca" e "Videodrome". La mostra, visitabile dal 24 marzo al 17 luglio, fa parte di un percorso della Fondazione Prada volto a valorizzare e far conoscere le mostre permanenti dei "musei ospiti" della struttura, favorendo anche il dialogo tra storia e arte contemporanea.



"Cere Anatomiche" si divide in due parti complementari: la prima è una mostra che riunisce tredici ceroplastiche del XVIII secolo, tutte provenienti dalla Specola, e 72 disegni anatomici, sempre della stessa istituzione museale, raccolti in nove vetrine. Delle tredici ceroplastiche, quattro sono delle figure femminili distese: tra di esse troviamo la "Venere della Specola", un bellissimo modello con parti scomponibili.



La seconda parte dell'esposizione, invece, è un cortometraggio inedito di David Cronenberg, realizzato proprio negli spazi della Specola e intitolato "Quattro donne mai amate, alla deriva su un mare senza scopo, sperimentano l'estasi della dissezione". Il corto introduce le quattro cere femminili esposte alla Fondazione Prada in un mondo alternativo, esplorando il tema delle fascinazione per il corpo umano e le sue possibili mutazioni.



Il progetto, che vuole far coesistere narrazione scientifica e artistica, è stato commentato dal regista cult canadese durante l'apertura della mostra: Cronenberg ha infatti spiegato che "Le figure di cera della Specola furono create prima di tutto come strumento didattico. Nel loro tentativo di creare delle figure intere parzialmente dissezionate, gli scultori finirono col produrre personaggi viventi apparentemente travolti dall’estasi. È stata questa sorprendente scelta stilistica che ha catturato la mia immaginazione: e se fosse stata la dissezione stessa a indurre quella tensione, quel rapimento quasi religioso?"