I fondali dei laghi sono pieni di Apple Watch: questo sub ne ha trovati 200

La resistenza degli Apple Watch è davvero incredibile: gli smartwatch di Cupertino, infatti, resistono a graffi, cadute e persino alle immersioni a grandi profondità. Ciononostante, se il vostro Apple Watch finisce in fondo a un lago recuperarlo è impossibile... a meno che non siate un subacqueo esperto, ovviamente!

Il venticinquenne dell'Illinois Darick Langos, proprietario dell'agenza di immersioni "Scuba Bear Diving Recovery Service" ha mostrato su Facebook una foto con circa 200 Apple Watch recuperati dal fondale dei laghi della Chain O'Lakes, in Indiana. Accanto agli smartwatch di Cupertino, nella foto possiamo scorgere altri orologi (sia tradizionali che intelligenti), alcune action cam, diversi anelli, bracciali e occhiali da sole, nonché qualche coltellino svizzero e alcuni vecchi telefoni con tasti fisici, che devono essere rimasti sui fondali di qualche lago per anni e anni.

L'immagine condivisa da Langos mostra tutto ciò che ha recuperato negli ultimi mesi durante le sue immersioni. Alcuni dei dispositivi sono stati recuperati "su commissione", mentre altri sono stati degli incontri fortunati per l'esperto di scuba diving. In realtà, Langos ha un segreto, grazie al quale ha raccolto una vasta collezione di cimeli provenienti dai fondali lacustri: l'uomo, infatti, utilizza un metal detector subacqueo, che ha acquistato anni fa per unire le sue due passioni più grandi - le immersioni e la ricerca di oggetti smarriti.

Durante le sue escursioni subacque, il proprietario di Scuba Bear Diving Recovery Service ha affermato di essersi trovato davanti a una pletora di oggetti diversi: il più costoso è un anello in oro bianco di Cartier, ma tra gli altri vi sono anche diversi occhiali da vista, smartphone ormai inutilizzabili e monete. Il ragazzo ha anche spiegato a Shaw Local di aver raccolto una collezione di 200 Apple Watch nel tempo. Ma non ne ha venduto nessuno: "non vendo nulla di quello che trovo, ma cerco sempre di identificare il proprietario originale dei ritrovamenti", ha concluso il ragazzo.