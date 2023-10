Il folle allenamento di The Rock per i dorsali: 'divertitevi!'

Solo qualche giorno fa, The Rock ha pubblicato qualche consiglio per allenare i pettorali solo con i manubri. Nelle scorse ore, l’ex wrestler ed attore si è nuovamente rivolto ai suoi di follower su Instagram con un altro video girato durante uno dei suoi allenamenti. Questa volta si parla dei dorsali, uno dei muscoli più difficili da allenare.

The Rock però ha la ricetta per voi. L’esercizio in questione è il lat pull down, che lui esegue con la presa larga ma che può essere eseguito anche con una presa più stretta. The Rock spiega che lo esegue come ultimo esercizio per i dorsali, e come avvenuto anche in altre circostanze si concentra maggiormente sulle ripetizioni che sul peso.

L’esecuzione è molto semplice: 3-4 secondi negativi e 1-2 secondi di fermo, il tutto fino a cedimento. Nel suo caso, riesce ad eseguire 8-10 ripetizioni, ma non si tratta di un dato oggettivo ma soggettivo che può cambiare a seconda della persona. Il wrestler osserva che i 3-4 secondi di negativo (ovvero la salita lenta) sono fondamentali al pari del fermo in quanto permettono di completare ripetizioni di qualità e fanno lavorare al meglio i dorsali.

Come sempre, il consiglio è di farvi supervisionare da persone esperte in quanto la scorretta esecuzione di un esercizio in palestra potrebbe anche arrecare danni al corpo.