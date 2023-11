Ai Florida Man Games ci saranno prove assurde, compresa una fuga dalla polizia

I Florida Man Games sono famosi per le loro sfide estreme e divertenti che si basano sui meme pubblicati su internet. Spesso si è assistito a gare in cui i partecipanti ubriachi si cimentano in challenge assurde. Quest’anno gli organizzatori hanno deciso di fare un ulteriore step.

Per la “resa dei conti atletica più folle della Terra” del 2024, sono previste delle sfide davvero assurde. Nella gara inaugurale ci sarà una “lotta con la pancia da birra”, ma anche un duello nel fango in cui gli..atleti si affronteranno in una vasca ed un percorso ad ostacolo per evitare l’arresto dalla polizia.

Il più interessante è senza dubbio quest’ultimo, dove i ragazzi si sfideranno in un percorso ad ostacoli dove dovranno cercare di scappare dalle forze dell’ordine. "Volevo organizzare un evento che desse alle persone la possibilità di vivere un giorno nella vita di un uomo della Florida, senza la paura di essere arrestati" ha affermato Pete Melfi, il creatore dell’evento.

Tra le altre attività della giornata troviamo anche l’opportunità di farsi fotografare con un vero alligatore, un contest per il miglior triglio, ed un incontro di boe tra agenti di Polizia della Florida ed i Vigili del Fuoco.

I Florida Man Games si terranno a St. Augustine, in Florida, il 24 febbraio 2024.