Firenze Rocks, seconda giornata: stasera tocca ai Maroon 5. La possibile scaletta

Dopo la giornata inaugurale del Firenze Rocks in compagnia degli Who, stasera si chiude la manifestazione della Visarno Arena di Firenze con una giornata all’insegna della musica pop ed alt. Gli headliner della giornata saranno i Maroon 5, ma le danze saranno aperte ben prima.

Alle 17 infatti sul palco saliranno I Soci, seguiti alle 17 dai Reytons. Alle 19 invece sul palco salirà D4vd, seguito alle 20 da Jake Shears.

Il concerto dei Maroon 5 invece è in programma alle 21:45, e la scaletta dovrebbe essere a grandi linee la seguente:

Moves Like Jagger

This Love

Stereo Hearts

One More Night

Animals

Love Somebody

Harder to Breathe

Lucky Strike

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover (Prince cover)

Heavy (di PJ Morton)

Maps

Memories

Don’t Wanna Know

Daylight

Won’t Go Home Without You

She Will Be Loved (in acustica)

Girls Like You

Sugar

La setlist in questione è l’ultima nota, che la band ha eseguito in Portogallo. Ovviamente non sono da escludere modifiche per l’occasione.

I biglietti per la giornata sono in vendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket a partire da 57,50 Euro. Le relative pagine sono raggiungibili direttamente dal sito web del Firenze Rocks, dove sono presenti anche tutte le informazioni sulla viabilità e su come raggiungere la Visarno Arena con i mezzi pubblici, in bici o in auto.