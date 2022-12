Tutti vogliono andare in Sicilia: una Serie TV sta causando un boom di ricerche

Quando si parla di viaggi strepitosi in Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta: si possono trovare località ispirate al Signore degli Anelli se si è amanti della saga di J.R.R. Tolkien o, molto più semplicemente, ci si può tuffare nel bellissimo mare siciliano dopo avere mangiato una deliziosa granita.

All’estero ci invidiano per la “Dolce Vita”, come dimostra la quantità di turisti che ogni anno visita il Belpaese. In questo inverno in particolare, però, dal Regno Unito agli Stati Uniti si sta registrando un boom di ricerche per visitare la Sicilia. Gli ultimi dati ripresi dagli analisti confermano che la seconda stagione di The White Lotus ha conquistato il pubblico soprattutto per le riprese a Taormina.

L’iconico e antico comune italiano, collocato a metà tra Catania e Messina, è al centro delle riprese dello show firmato HBO, filmato nel favoloso San Domenico Palace. L’hotel, realizzato ristrutturando un convento del XIV secolo, vanta un chiostro incantevole ricco di stupende palme, oltre a terrazze affacciate sull’Etna e una cucina stellata Michelin. Insomma, tutto ciò che serve per vivere, anche se solo per qualche giorno, la “Dolce Vita”.

Grazie a The White Lotus, in Inghilterra le ricerche per vacanze nell’isola italiana sono aumentate del 61% rispetto al 2021, mentre negli Stati Uniti si parla di un balzo del 90% nelle richieste, anche nelle app di prenotazione viaggi. Queste ultime, affermano gli esperti, consigliano di viaggiare dalle terre anglofone alla Sicilia attorno a giugno, prenotando i voli andata e ritorno a gennaio per anticipare l’innalzamento dei prezzi tipico della stagione estiva. I fan della serie TV seguiranno questo consiglio?

