Il 'Final Lap Tour 2023' di 50 Cent fa tappa in Italia: appuntamento ad Ottobre

Ad un anno dalle esibizioni di Milano e Jesolo, 50 Cent torna in Italia con il suo “The Final Lap Tour 2023”, che celebrerà il 20esimo anniversario di “Get Rich or Die Tryin”, l’iconico album di debutto da 30 milioni di copie vendute a livello mondiale.

Ovviamente la scaletta non è nota e non è chiaro se l’artista proporrà integralmente la tracklist di “Get ich or Die Tryin”, ma è facile prevedere una massiccia presenza delle tracce nella setlist del concerto.

Il tour prenderà il via nel Nord America il 21 Luglio 2023 al Maverick Center di Salt Lake City, mentre la leg europea inizierà il 28 Settembre 2023 allo Ziggo Dome di Amsterdam.

50 Cent arriverà in Italia il 22 Ottobre 2023 al Forum di Assago di Milano, e lo special guest della serata sarà Busta Rhymes. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 di Venerdì 12 Maggio 2023 su Ticketone e le principali piattaforme di rivendita di biglietti.

L’anno che è iniziato quindi si prospetta davvero imperdibile per i fan di hip-hop e musica rap: oltre a 50 Cent e Travis Scott,farà tappa in Italia anche Kendrick Lamar a Verona, lunedì 17 Luglio 2023. In questo caso i tagliandi sono già in vendita da diversi mesi e per tutte le informazioni vi rimandiamo alla news dedicata.