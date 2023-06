Final Fantasy XVI, l'Invictus di Clive in mostra per un mese alla Torre di Londra

Il lancio di Final Fantasy XVI rappresenta uno degli appuntamenti videoludici più attesi dell’anno, e le celebrazioni per l’arrivo del nuovo capitolo della saga stanno coinvolgendo tutti i mercati.

La Royal Armory della Torre di Londra, per l’occasione, aggiungerà alla mostra di armi ed armature britanniche storiche anche una replica della spada del personaggio principale del titolo Square Enix, l’Invictus di Clive Rosfield.

L’evento andrà in scena per un mese esatto dallo scorso 20 Giugno 2023 e rappresenta una prima assoluta. La spada dell’action-rpg sarà in mostra al fianco delle armature dei sovrani del Regno Unito, come si può vedere direttamente nel video che trovate in apertura.

Si tratta ovviamente di un’iniziativa pubblicitaria con cui Square Enix vuole pubblicizzare il più possibile il suo titolo di punta per il 2023, disponibile dal 21 Giugno su PlayStation 5. La scelta è ricaduta sulla Torre di Londra in quanto l’ambientazione di Final Fantasy XVI è di chiaro stampo europeo.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Final Fantasy 16.