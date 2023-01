I film di James Cameron per imparare l'inglese: quali sono i migliori?

A poche settimane dal debutto nei cinema di Avatar 2: La Via Dell’Acqua, gli esperti di Preply si sono soffermati sulle numerose opere cinematografiche di James Cameron per analizzare un aspetto importante: la possibilità di utilizzare i film per imparare l’inglese.

Nel corso dell’interessante ricerca, sono state analizzate tutte le parole dei copioni per individuare quali film di James Cameron siano particolarmente adatti per approfondire o migliorare le proprie conoscenze in inglese. Non si tratta di una novità, dal momento che è risaputo che la visione di film e serie tv in lingua originale con sottotitoli favoriscano l’apprendimento delle lingue.

Il film più complesso tra quelli prodotti da James Cameron per coloro che vogliono migliorare l’inglese è risultato essere Aliens - Scontro Finale distribuito nel 1986. Nella scala legata ai livelli di difficoltà troviamo con il label “Complesso” il primo Avatar del 2009, Terminator e The Abyss. Le pellicole con un dizionario “facile” invece sono Avatar - La Via Dell’Acqua, Terminator 2 - Il Giorno del Giudizio, Titanic e True Lies. Il “più facile” invece è Piraña paura.

I linguisti hanno analizzato tutte le parole contenute nella sceneggiatura ed hanno classificato il livello linguistico seguendo la scala dell’Oxford English Dictionary (A1, A2, B1, B2 e C1). Per ogni livello linguistico è stato assegnato un punteggio, ma per scoprire la metodologia completa utilizzata vi rimandiamo alla ricerca sul sito di Preply.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Avatar 2 .