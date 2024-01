Figurine Calciatori, riparte il Panini Tour: in rete spuntano tappe e date

Il lancio ufficiale della collezione Calciatori Panini 2023-24 era solo il primo tassello dell'annata collezionistica della casa modenese, che tra nuove collezioni e il tradizionale tour nazionale si prepara ad avvicinarsi ancora di più ai suoi fan.

Proprio il Panini Tour 2024 è tra gli eventi più attesi dell'anno per quel che riguarda il collezionismo di figurine, un'iniziativa itinerante che sarà composta da otto tappe da due giorni ciascuna. In attesa che l'azienda ufficializzi date e località sul sito ufficiale (al momento in cui scriviamo, la landing page del Panini Tour risulta ancora in allestimento), sono iniziate a circolare le prime voci in merito all'itinerario scelto da Panini per quest'anno. La fonte sarebbe l'ultimo numero di Topolino.

Le tappe, salvo sorprese, dovrebbero essere le seguenti:

Lecce - 3/4 febbraio 2024

Catania - 10/11 febbraio 2024

Napoli - 17/18 febbraio 2024

Roma - 24/25 febbraio 2024

Pescara - 2/3 marzo 2024

Milano - 9/10 marzo 2024

Torino - 16/17 marzo 2024

Genova - 23/24 marzo 2024

In attesa di scoprire quale sarà l'ubicazione ufficiale, ricordiamo che diverse di queste tappe erano già state scelte lo scorso anno, tra cui Lecce, Napoli, Roma e Milano. Chissà se anche quest'anno ci sarà spazio anche per i primi indizi sulla collezione di card sportive Panini Score dedicate alla Serie A!