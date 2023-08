La figlia di Beyoncé e Jay-Z possiede una Barbie di diamanti da 80.000 dollari

Il film di Greta Gerwig dedicato al mondo di Barbie sta ottenendo un successo clamoroso al botteghino, tutti ne parlano e anche la popolarità della bambola vera e propria è tornata alle stelle. A tal proposito ricordate la storia di Beyoncé e Jay-Z capaci di regalare alla figlia Blue Ivy una Barbie da 80.000 dollari?

La storia è stata ripescata da Hello Magazine che ci riporta indietro di dieci anni. Quando la piccola Blue Ivy Carter, per l’appunto figlia di Beyoncé e Jay-Z, ha compiuto 1 anno, i due cantanti hanno allestito un party sfarzoso a tema principesco, capace di vantare oltre 75.000 dollari di rose bianche e rosa e una torta di compleanno da quasi 2.000 dollari.

Come regalo la bimba ha anche ricevuto una Barbie piena di diamanti, un pezzo unico a cui Hello Magazine associa un valore di 80.000 dollari grazie a “160 diamanti lucenti incastonati in oro bianco”. Non è l’unica storia che associa Beyoncé e Jay-Z a Barbie: ricordiamo infatti che nel 2005 la Mattel ha prodotto una speciale Barbie Beyoncé come parte di un set dedicato alle Destiny's Child. Inoltre ad Halloween 2016 i fan dei cantanti ricorderanno i travestimenti di Beyoncé e Jay-Z in Barbie e Ken, dunque la passione dei due nei confronti della celebre bambola non è certo segreta...

La bambola di Blue Ivy Carter tuttavia non è la più costosa di sempre: la Barbie più costosa al mondo vale oltre 300.000 dollari.