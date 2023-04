FIFA 365 2023, i calciatori più forti del mondo con le figurine Panini

Il Gotha del calcio internazionale torna anche quest'anno con una ricca collezione di figurine. È tornato quel momento dell'anno, è arrivato FIFA 365 2023, l'album ufficiale del "Golden World of Football".

Per la stagione 2022-23, Panini ha strutturato la collezione con un album da ben 64 pagine, oltre 500 giocatori per 26 club, tra cui le italiane Juventus, Milan, Roma e Inter. Per la Premier League sono stati scelti gli Spurs del Tottenham, il Liverpool, il Chelsea, lo United e il Manchester City del Manchild Erling Haaland. La Liga sarà invece rappresentata da Atletico, Real Madrid, Barcellona e Villareal, mentre per gli altri campionati europei come la Ligue1 e la Bundesliga figurano corazzate come il PSG di Messi e Mbappé e il Bayern Monaco.

Nonostante il numero di giocatori, anche quest'anno ci sarà spazio per le triplette, perciò il numero totale di figurine per la raccolta si riduce a 436. Le pagine speciali saranno dedicate al calcio femminile, ai vincitori dei Mondiali per Club e dei Mondiali Under 20 e Under 17, sia maschili che femminili. Lo Starter Pack ha un prezzo di 3,90 euro in edicola o sullo shop ufficiale Panini e contiene un album e cinque bustine da cinque figurine ciascuna. Per completare la raccolta, molti si affideranno anche al box da 50 bustine, proposto a 40 euro per un totale di 250 figurine.