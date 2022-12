La nuova 500 elettrica si guida nel Metaverso: arriva il primo store digitale Fiat

Il fascino degli NFT e del metaverso sta conquistando sempre più grandi marchi del mondo automotive, come dimostra la prima collezione di NFT Porsche svelata all'Art Basel di Miami. Anche Stellantis ha ceduto al trend annunciando lo showroom Fiat Metaverse Store, il primo negozio Fiat nel metaverso.

Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, promette un “processo umano assistito, istantaneo, realistico e senza stress” per l’acquisto di una Fiat. All’interno del Metaverse Store ci sarà un Fiat Product Genius, una persona reale pronta a rispondere a qualsiasi domanda posta dal cliente in tempo reale. Non servono nemmeno headset per la realtà virtuale, l’intero negozio è accessibile tramite Metaverse-as-a-Service di Touchcast basato su Microsoft Cloud, ovvero tramite browser.

Il Fiat Product Genius accoglierà il cliente e gli offrirà viste a 360 gradi dell’automobile via internet, alla scoperta della tecnologia dell’auto. L'azienda focalizzerà l'esperienza virtuale sulla Nuova Fiat 500 e sulla mobilità elettrica, ma non mancherà la possibilità di partecipare a una guida a bordo della Nuova Fiat 500 La Prima by Bocelli su La Pista 500, il tracciato sul tetto del Lingotto.

Stellantis conferma che il Product Genius sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00. I clienti potranno poi continuare l'esperienza del metaverso con un'esperienza fisica recandosi presso il concessionario fisico più vicino per un test drive.

Se si pensa alla storia del marchio e all'idea di tradizione italiana veicolata anche dal semplice nome Fiat, questo sguardo al futuro delle esperienze in concessionaria non sembra appartenere minimamente al brand, ma è una mossa necessaria per restare al passo con i trend del mercato.