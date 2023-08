Fettuccine Alfredo? No grazie: i migliori ristoranti italiani di Londra sono da gourmet

La cucina italiana è estremamente calorica, almeno per quanto riguarda i suoi piatti più tradizionali e "universali" come la pizza, la carbonara e le lasagne. Qualcuno, però, non può rinunciare al cibo del Bel Paese neanche in vacanza all'estero. Ecco dunque che la classifica dei migliori ristoranti italiani di Londra viene in vostro aiuto.

Partiamo con una rassicurazione: no, nella lista non ci sono le fettuccine Alfredo. L'elenco, stilato da CN Traveller, raccoglie i 29 ristoranti italiani più genuini e di qualità più alta della capitale del Regno Unito, alcuni dei quali propongono delle prelibatezze che farebbero venire l'acquolina in bocca persino a un italiano DOC.



Al primo posto, per esempio, abbiamo Il Pampero at The Hari, Belgravia: si tratta del ristorante del boutique hotel The Hari, nel mezzo del quartiere Belgravia (non certo il più rinomato per la sua cucina italiana). Il locale ha il tono di un bistrot ed è gestito da uno chef italianissimo: Angelo Albera. Il punto forte del Pampero? La pasta, ovviamente: tutta fatta in casa, dai pici cacio e pepe ai rigatoni al ragù di coniglio, fino ai ravioli, ai cavatelli e alle linguine all'aragosta con stracciatella, pomodori e taralli sbriciolati. Buon appetito!



Secondo posto per il ristorante Luca, a Clerkenwell. Il locale ha ottenuto la sua prima stella Michelin nel 2023, dunque prenotare potrebbe risultare piuttosto difficile. Nonostante ciò, se siete alla ricerca di una location per una cena romantica al lume di candela, Luca fa al caso vostro e vi immergerà in un angolo di Toscana nel mezzo di Londra. Attenzione però al cibo: sì, si tratta di piatti tradizionali del Bel Paese, ma spesso si sente anche una profonda influenza britannica nelle preparazioni. Tra le più consigliate ci sono i mezzi paccheri con ragù di salsiccia di maiale e il vitello tonnato.



Infine, al terzo posto troviamo il ristorante Manteca, a Shoreditch. Si tratta di un locale che, negli anni, ha "girato" Londra, prima come pop-up e come banco nei principali mercati cittadini e ora come ristorante vero e proprio. Qui, i piatti ricordano i sapori della tradizione meridionale: dalla ricotta insaporita con le melanzane e il peperoncino fino alle cozze saltate con la 'nduja, il ristorante promette di farvi respirare l'aria del Sud Italia con i suoi piatti.