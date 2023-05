Festeggiare a tavola lo scudetto del Napoli? Ecco la nuova pasta Garofalo

Se i tifosi amanti del collezionismo si saranno già lanciati sulle card sportive di Kvaratskhelia e Osimhen nel nuovo set Panini Score 2022-23, gli appassionati della buona tavola sono stati accontentati nientemeno che da Garofalo.

Lo storico pastificio di Gragnano, infatti, ha presentato il suo nuovo formato di pasta dedicato proprio al terzo storico scudetto della compagine partenopea. Ecco quindi "Enne", la pasta dedicata al Napoli con lo stemma della SSC Napoli impresso al suo interno. Il lancio è stato accompagnato da una serie di simpatici giochi di parole. Tra tutti, l'"essiccazione lenta, 33 anni" con riferimento all'ultimo scudetto conquistato sul campo dai napoletani, nella stagione 1989-1990, prima dell'incredibile cavalcata dell'undici di Spalletti.

Come si legge sul sito ufficiale del pastificio campano, "per celebrare insieme la vittoria dello scudetto, noi di Pasta Garofalo abbiamo realizzato un Pack Limited Edition dedicato alla squadra del Napoli: ENNE. Il formato richiama un pallone, con al suo centro la N dedicata agli azzurri. A tifare Napoli, c'è più gusto". Il prezzo è di 28,27 euro, per un packaging esclusivo in tinte azzurre e che, sul retro, elenca l'intero organico della squadra, dal Presidente De Laurentiis all'Allenatore, passando per la rosa completa divisa per ruolo, gli "eroi" dello stadio dedicato all'idolo Maradona.