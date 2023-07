Ferrero sbarca da KFC e Burger King: una golosa invasione in tutta Italia

Il canale Out of Home del Gruppo Ferrero si arricchisce con una deliziosa partnership che porterà i dolci targati Nutella al di là di quanto offerto da La Piadineria e McDonald's.

Oltre a queste due realtà, sul territorio italiano da luglio 2023 ci saranno altre decine e decine di ristoranti pronti ad accogliere le produzioni Ferrero: stiamo parlando di KFC e Burger King.

Da KFC, nei suoi 68 punti vendita, si potrà trovare il Kream Ball con Nutella, mentre da Burger King l'offerta prevede l'arrivo del King Fusion, sempre con topping Nutella. A commentare la notizia è stato Gabriele Primavera, direttore vendite del segmento Ooh di Ferrero: "Il cambiamento della percezione e delle modalità di consumo del dessert ci ha spinti a essere presenti su questo mercato accanto ai partner più strategici e penetranti, che riescono a coprire le diverse modalità di consumo richieste oggi: on promise, on the go, take away e home delivery. Nutella, inoltre, si conferma essere il prodotto più idoneo per entrare a far parte dell’offerta del canale grazie alla sua versatilità nei vari momenti di consumo".

Un accordo di grande portata per un'azienda sempre più attenta all'offerta quick service. Ricordiamo che grazie all'accordo con McDonald's Ferrero serve già 640 punti vendita, oltre ai 350 di La Piadineria.