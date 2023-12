Ferrero prepara la Nutella 100% vegetale: si chiamerà 'Nutella Plant Based'

Era il 20 Aprile 1964 quando la grande N approdava sul mercato italiano. Da allora, la Nutella è diventata un marchio riconoscibile a livello mondiale ed ora è pronta ad una nuova evoluzione.

Come riportato dal Corriere della Sera, lo scorso 1 Dicembre la multinazionale ha depositato il marchio “Nutella Plant Blased” presso l’ufficio brevetti italiano del Ministero del Made in Italy.

Questa nuova tipologia di Nutella, che potrebbe arrivare nei negozi nel corso dei prossimi mesi, dovrebbe rivolgersi a quei consumatori più attenti alla dieta vegetale. In questo tipi di protocolli alimentari sono presenti materie prime vegetali con una maggiore attenzione ai valori nutrizionali: via quindi agli zuccheri raffinati e grassi idrogenati. Il marchio a quanto pare sarebbe ancora in fase di esame e nei prossimi mesi potrebbe portare al lancio di questa nuova tipologia di Nutella rivolta ad esempio a coloro che sono allergici ai prodotti di origine animali o ai consumatori vegani.

Alla luce della crescita esponenziale del mercato plant-blased, che secondo gli ultimi dati di Nielsen ha raggiunto quota 5,8 miliardi di Euro di vendite in Europa, la multinazionale di Alba non vuole farsi trovare impreparata.