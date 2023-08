Ferrari celebra il GP di Monza 2023 con una nuova collezione

Settembre 2023 inizia facendo un grande regalo agli appassionati italiani di Formula 1: il grande circus torna a Monza dall’1 al 3 settembre per un weekend di grande passione. Per l’occasione Ferrari ha creato la collezione GP Monza Special Edition in collaborazione con Puma e Ray-Ban.

La casa di Maranello ha creato una speciale T-shirt chiamata Replica Scuderia Ferrari - Monza Special Edition, attualmente disponibile sul Ferrari Store in pre-order a 65 euro. La maglietta è stata realizzata con Puma ed è una replica perfetta di quella che indosseranno i piloti nel weekend. I colori sono ispirati alle livree delle vetture F1 e della Hypercar 499P vincitrice dell'ultima 24 Ore di Le Mans (tutto sulla Ferrari 499P di Maranello).

Nella collezione figurano anche due cappellini da baseball con i numeri di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ovvero il 16 e il 55. Anche i due cappellini hanno i medesimi colori della T-shirt e hanno un costo di 50 euro: la spedizione degli oggetti è prevista a partire dal 15 settembre 2023. In apertura abbiamo nominato anche Ray-Ban ed ecco perché: la collezione prevede anche un paio di occhiali chiamato Ray-Ban for Scuderia Ferrari - Monza Limited Edition, il cui prezzo sale a 315 euro.

Questo occhiale da sole presenta un mix di materiali premium e colori iconici della Scuderia di Maranello. Il frontale è in metallo con finitura lucida e opaca, le lenti invece sono specchiate Chromance mirror, le aste infine sono in fibra di carbonio personalizzate da un motivo ad alto impatto grafico. Di questi occhiali, che sono unisex, esisteranno solo 1.200 esemplari.