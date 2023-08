Fenomenologia di Taylor Swift: così la cantautrice è diventata 'The Music Industry'

In attesa della ripresa dell’Eras Tour, che tornerà a Città del Messico alla fine di agosto per dare il via al viaggio che porterà Taylor Swift anche a Milano 2024 con due tappe già sold out, sul web si ripercorrono gli ultimi anni di quella che il Business Insider ha definito “The Music Industry”.

I dati ed il riscontro ottenuto da Taylor Swift negli ultimi anni sono gli occhi di tutti, e l’hanno consacrata come una delle cantautrici e popstar più talentuose della nostra epoca nonchè un’icona per milioni di fan (si legga Swifties). Ma come ha fatto TayTay a raggiungere questo stato? Il percorso non è stato tutto in discesa come nelle migliori favole, ma ricco di insidie che avrebbero potuto mettere i bastoni tra le ruote alla sua carriera. Non tutti infatti riescono ad uscire quasi indenni da faide e alterchi con personalità del calibro di Kanye West (soprattutto se questo ti attacca pubblicamente durante una premiazione in TV), Katy Perry e produttori discografici che decidono di vendere la tua musica senza dirti nulla, costringendoti a reinciderla per riottenerne il controllo.

Partita come stellina del country/folk, Taylor Swift raggiunge i grandi numeri con il secondo album Fearless che nel 2008 diventa il primo LP di un’artista femminile di musica country a rimanere al primo posto per almeno undici settimane nella classifica Billboard 200. Anche il terzo lavoro, Speak Now (per cui di recente ha pubblicato la Taylor’s Version) ottiene un riscontro importante nelle classifiche e porta a casa tre premi ai Billboard Music Award: Top Billboard 200 Artist, Top Country Artist e Top Country Album.

La svolta pop arriva con Red, oltre che con 1989 ed il relativo tour promozionale che la consacrano come una delle popstar più talentuose del panorama mondiale. Da qui il suo percorso artistico incrocia principalmente la musica pop, tranne che nei casi di Folklore ed Evermore che sono ad oggi gli album più indie-folk pubblicati dall’artista e che le hanno permesso di raggiungere un nuovo pubblico suscitando reazioni entusiaste da parte dei critici che hanno lodato le sue abilità di songwriter e compositrice.

Arriviamo quindi a Midnights, un album che è riuscito a vendere un milione di copie fisiche e risollevare il mercato del vinile dopo anni di contrazione e proprio quando sembrava avviarsi verso la definitiva scomparsa. A ciò si aggiunge anche l’Eras Tour dove Taylor Swift regala esperienze uniche agli Swifties: concerti di oltre 3 ore (la scuola Springsteen non delude mai), scenografie e coreografie entusiasmanti, momenti d’interazione con il pubblico: ogni sera un bambino raggiunge il palco per scambiare con Taylor un braccialetto dell’amicizia e ricevere in cambio il cappello indossato durante l’esibizione di “22”, mentre la madre della cantante è solita salutare i fan all’arrivo e scambiare con loro i braccialetti che sono diventati un simbolo d’unione e fratellanza tra i fan. Se a ciò ci aggiungiamo le canzoni a sorpresa che Taylor è solita cambiare durante i concerti, per regalare momenti unici ai presenti in quanto mai ripetute in altre tappe, allora il quadro è completo. E per i molti che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti (le piattaforme di rivendita in USA ed Europa sono andate in tilt a causa dei milioni fan in coda) non c’è da disperarsi: fuori dagli impianti questi sono soliti radunarsi per cantare insieme le canzoni durante i concerti.

La forza di Taylor Swift non è però solo nella sua musica e nelle sue reincisioni con tanto di inediti “From the Vault” (ad ottobre toccherà a “1989 (Taylor’s Version)”), frutto di una diatriba con la vecchia etichetta discografica, ma il pubblico di fedelissimi che studia qualsiasi particolare di copertine, canzoni, video di concerti e scenografie. Oggi, molti degli ascoltatori originali hanno figli con cui vanno ai live di Taylor Swift, per ascoltare non solo le canzoni ma anche le sue chiacchierate con gli spettatori, proprio come faceva fino a qualche anno fa quando invitava a casa sua dei fan per fargli ascoltare i nuovi album in anteprima e mangiare qualcosa insieme, incurante dei sold out inanellati a raffica.

Ed è anche questo forse uno dei motivi per cui tra gli Swifties c’è chi propone “All Too Well” nella versione da 10 minuti presenti nella Taylor’s Version di Red come nuovo inno nazionale degli USA. Qualche passo “politico” il tour l’ha già mosso: alcune città hanno cambiato momentaneamente nome nei giorni dei concerti, ed i sindaci fanno a botte per assicurarsi una tappa anche alla luce dell’impatto economico che fanno registrare.