Fedez sull'industria musicale: 'Fare i dischi non ha più senso'

In seguito alle dichiarazioni di Max Pezzali su Hanno ucciso l'Uomo Ragno, che raccontano alcuni dietro le quinte di un periodo importante dell'industria musicale italiana, ci soffermiamo ora su affermazioni maggiormente in linea con quanto accade oggi. Fedez ha infatti effettuato una valutazione personale sul modo in cui si fruisce della musica.

È innegabile che le piattaforme di streaming abbiano ribaltato il settore nel corso degli ultimi anni, così come che la progressiva scomparsa dei lettori CD sia dai computer che un po' da tutti i contesti in cui erano presenti (sì, anche dalle automobili) non possa che delineare un quadro in cui il fisico non attira più come un tempo, fatta eccezione per i fan più affezionati che mirano, ad esempio, ai vinili.

Potrebbe risultare un po' strano a chi non conosce bene questo mondo, ma sì: si sta verificando una sorta di ritorno al vinile, perlomeno in contesti precisi, anche se i tempi d'oro di quel supporto sono già andati da tempo. Nell'era dello streaming, però, secondo Fedez cambia anche il modo di approcciarsi alla musica. Le dichiarazioni che ci apprestiamo a riportare in questa sede sono legate all'episodio 115 di Muschio Selvaggio disponibile su YouTube, che ha visto come ospite il noto rapper Nitro.

"Ti faccio una valutazione sul mio ultimo disco ("Disumano", uscito nel 2021, ndr), ad esempio. Avevo creato una roba di marketing che secondo me è da studiare. Avevo fatto finta di candidarmi in politica, tanto che la stessa politica ci ha creduto", inizia Fedez. Successivamente, il rapper ammette: "Però è diventata talmente grossa, è diventata gigante quella roba lì. Mi ha mangiato l'uscita del disco, che poi effettivamente non trattava quella tematica lì".

Invitandovi a prendere visione del video integrale per comprendere meglio il contesto delle affermazioni e andando oltre all'opinione del rapper su quanto ruota attorno al suo stesso disco, il ragionamento prosegue con una valutazione personale di Fedez su come può essere giusto muoversi al giorno d'oggi in termini di release musicali: "Da quell'esperimento ho compreso che devi trovare il giusto balance. [...] Ho proprio maturato l'idea che per me, personalmente, fare i dischi non ha più senso".

A seguire, Nitro e Fedez discutono sul fatto che al giorno d'oggi "le persone non si affezionano al disco, ma al momento, a quella canzone, a quel ritornello". Il fulcro della valutazione personale di Fedez è insomma che gli ascoltatori ripongano ora la propria attenzione più sui singoli che sui dischi, mettendo in secondo piano un buon numero di altri brani che possono essere contenuti in un album, in cui magari l'artista ha "messo l'anima". Per questo motivo, Fedez afferma di aver preso la decisione di fare solo singoli, così che ogni uscita abbia la giusta attenzione. Stiamo andando sempre più verso un'industria musicale slegata dai dischi? Solamente il passare tempo darà una risposta maggiormente chiara.