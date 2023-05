Fedez svela i numeri di RaiPlay di Muschio Selvaggio parlando di Mare fuori

In seguito alle dichiarazioni di Fedez sull'industria musicale (il rapper si è espresso su questioni come l'utilità delle playlist e sul senso di fare dischi), l'artista è tornato a farsi notare per via di affermazioni di altro tipo. Questa volta, Fedez ha di fatto resi noti alcuni "dietro le quinte" relativi a RaiPlay.

A tal proposito, a partire dal minuto 15:00 circa della puntata 118 di Muschio Selvaggio su YouTube, che vede come ospite l'attore e cantante Matteo Paolillo (noto per la serie TV "Mare fuori"), il rapper intavola una rapida "analisi" delle sue esperienze legate al mondo delle piattaforme di streaming. Ricordiamo infatti che, nel periodo del Festival di Sanremo 2023, il podcast Muschio Selvaggio è stato pubblicato su RaiPlay nel formato "Muschio Selvaggio - Da Sanremo", così come si evince anche dal portale ufficiale della Rai.

I numeri fatti registrare dal podcast su YouTube sono ormai ben noti, dato che risultano pubblici (e vedono anche puntate con milioni di visualizzazioni: al momento in cui scriviamo, la puntata più popolare supera 4,6 milioni di visualizzazioni), ma può invece risultare un po' più complesso comprendere quali numeri è in grado di smuovere RaiPlay. Questo anche considerando che, per quanto gratuito, si tratta comunque di un servizio "meno conosciuto" rispetto a YouTube.

"Mare fuori è una case history secondo me incredibile. [...] Ricordo quando ero a Sanremo, avevo sentito parlare per la prima volta di Mare fuori perché noi giravamo un Muschio Selvaggio su RaiPlay e ci dicevano: "guardate ragazzi, se volete fare un buon numero è uscita una puntata di Mare fuori che ha fatto 4 milioni di utenti in un giorno" E noi tipo ok", afferma Fedez.

"Noi ne facevamo tipo 100.000 se era tanto", continua il rapper, andando a sottolineare la differenza in termini di visualizzazioni tra la puntata di Mare fuori in questione e le puntate della versione sanremese di Muschio Selvaggio. "Era comunque buono, dicevano", sottolinea poi Fedez, lasciando intendere che si tratterebbe di un buon risultato per la piattaforma di streaming italiana. Insomma, Fedez ha un po' svelato alcuni "dietro le quinte" legati a RaiPlay e alla diffusione del servizio, indicando che non può essere paragonata a quella di altri servizi di streaming "internazionali".