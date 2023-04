Fedez sulle playlist di Spotify: 'un brano può essere boostato del 50%'

In seguito alle dichiarazioni di Fedez sul senso di fare dischi al giorno d'oggi, il rapper è tornato a commentare quanto avviene nel mercato musicale. Questa volta si è fatto riferimento al mondo delle playlist, ormai una realtà consolidata nell'era dello streaming.

A tal proposito, a partire circa dal minuto 11:00 della puntata 116 di Muschio Selvaggio su YouTube (che vede come ospite il rapper VillaBanks, quindi potete immaginare il motivo per cui per vedere il video risulti necessario effettuare il login con un account Google per confermare la propria età), Fedez inizia a fare riferimento al mondo dello streaming.

A tal proposito, l'artista parla del funzionamento delle playlist di Spotify (nella puntata si citano playlist quali, ad esempio, Raptopia e Zona Trap, legate per l'appunto a questo servizio di streaming musicale). "Spotify ha delle persone che scelgono chi mettere nelle playlist. È dato per assodato che le playlist cambiano l'andamento di un brano. Qualche tempo fa era più del 50%", afferma Fedez.



"Un brano può essere boostato del 50% se viene inserito in una playlist". L'artista prosegue poi ulteriormente: "il problema è che, rispetto all'America dove magari di personaggi che inseriscono artisti nelle playlist ce sono tanti, in Italia sono tre". Il tutto seguito da un'affermazione che va più a fondo: "se tu non piaci a uno di questi tre, la tua carriera può essere un po' compromessa".

Il discorso, che invitiamo a recuperare in via integrale per comprendere meglio i toni e che coinvolge ovviamente anche VillaBanks, prosegue chiedendo a quest'ultimo se pensa che ci sia qualcuno che al giorno d'oggi cerca di fare musica un po' per piacere agli editor delle piattaforme di streaming. "La musica del grande pubblico è la musica per chi non ascolta musica", afferma VillaBanks, facendo riferimento al fatto che l'ascoltatore medio sarebbe "un ascoltatore da playlist".

VillaBanks continua poi spiegando che, dal suo punto di vista, se un brano ottiene un ottimo riscontro e non viene poi messo nelle playlist, a fare brutta figura sono gli editor delle piattaforme. In ogni caso, quello fatto emergere da Fedez è un discorso ampio relativo al mercato musicale odierno, sempre più streaming centrico. Risultava per il resto interessante riportare le dichiarazioni del rapper, in quanto artista ben inserito nella scena musicale italiana.