Fedez lancia un gioco Roblox con McDonald's: è The Crispy Tattoo Island

Qualcuno tra di voi potrebbe ricordarsi del nostro approfondimento relativo a tre progetti di aziende italiane su Roblox, nota piattaforma che può per certi versi rientrare anche nel concetto di Metaverso. Ebbene, ora è nientemeno che un colosso come McDonald's a puntare su questo nuovo metodo di comunicazione. Tra l'altro, di mezzo c'è Fedez.

Il rapper nostrano è infatti il volto della campagna, che come ben potete immaginare è legata al panino Crispy McBacon. Potrebbe infatti esservi capitato in questo periodo di intercettare, magari in televisione, lo spot pubblicitario in cui Fedez fa da testimonial alla Crispy McBacon Temptation, così come evidenziato anche direttamente tramite il portale ufficiale di McDonald's.



Ciò di cui potreste invece non essere a conoscenza è il fatto che di mezzo c'è anche, per l'appunto, un'esperienza legata a Roblox, chiamata The Crispy Tattoo Island. Quest'ultima è accessibile mediante l'apposita pagina Roblox, che saprete sicuramente come sfruttare se siete soliti dare un'occhiata alle esperienze legate alla piattaforma (ricordiamo che quest'ultima permette pressoché a chiunque, brand compresi, di realizzare un videogioco).

L'esperienza al centro della collaborazione tra Fedez e McDonald's vede la possibilità per gli utenti di accedere a un'isola virtuale creata per l'occasione, in cui poter creare panini e far crescere la propria attività. Non manca inoltre la possibilità di sbloccare aree come la cosiddetta Crispy Mountain, nonché, come un po' da tradizione per questa tipologia di esperienze, di sbloccare dei power-up speciali. Certo, c'è anche un bonus giornaliero per coloro che vorranno tornare a giocare a più riprese.

La figura di Fedez viene invece posta al centro dell'esperienza mediante il Tattoo Shop, che consente agli utenti di personalizzare il proprio avatar. Ricordiamo in ogni caso che, dato che il tutto è legato a un'iniziativa promozionale, potreste anche voler approfondire i dettagli relativi alla possibilità di vincere un "fantastico premio" scattando una "foto" al proprio avatar con un tatuaggio a tema Crispy McBacon e caricandola sull'app di McDonald's.



Non siamo qui a promuovere alcunché, ma se proprio vi interessa il progetto, potreste voler dare un'occhiata al regolamento ufficiale dell'iniziativa McDonald's (da quest'ultimo sembrerebbe emergere che il potenziale premio siano delle cuffie Bluetooth Sony WH-CH510 personalizzate Crispy McBacon). Chiaramente, se siete interessati, è sempre meglio informarsi su tutti i dettagli del caso per poter eventualmente partecipare all'iniziativa.

La questione che risultava però interessante approfondire in questa sede era relativa al metodo di comunicazione utilizzato da Fedez e McDonald's per l'occasione, che va anche a toccare il mondo dei videogiochi. Vedremo sempre più iniziative di questo tipo in futuro? Staremo a vedere, ma l'esperimento The Crispy Tattoo Island meritava quantomeno una menzione, visti anche i nomi coinvolti.