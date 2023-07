Federer sul palco insieme ai Coldplay: il tennista canta 'Don't Panic' con Chris Martin

Ancora super ospiti durante i concerti dei Coldplay. Se in Italia durante il concerto di San Siro a raggiungere i Coldplay è stato prima Zucchero e poi Elisa, a Zurigo la guest star di Chris Martin e soci è stata una personalità non legata al mondo della musica.

A sorpresa, infatti, Chris Martin ha chiamato dal pubblico Roger Federer, la leggenda del tennis riconosciuto come uno dei migliori tennisti di tutti i tempi che ha raggiunto sul palco i quattro ragazzi inglesi per cantare “Don’t Panic”.

Il fuoriclasse elvetico è salito sullo stage armato di cuffie e sonaglio per accompagnare Chris Martin sulle note del singolo tratto da Parachutes. Federer è apparso visibilmente emozionato e divertito, e non ha nascosto la contentezza per aver cantato insieme ai Coldplay la canzone.

Gli stessi Coldplay hanno pubblicato sui loro social uno stralcio del video, dove si vede Martin introdurre il tennista e lo stesso Federer agitare il sonaglio. “C’è qualcosa che quest’uomo non sa fare?” si legge nella didascalia di quella che lo stesso sportivo ha definito nei commenti “una notte da ricordare”.

Lo scorso Giugno i Coldplay hanno tenuto in Italia ben sei concerti sold out: due allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e quattro allo Stadio San Siro di Milano.