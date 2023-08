Fave bianche e cicorie, la ricetta 'vegana' dal cuore del Salento

Se siete stati in Puglia, avrete sicuramente sentito parlare delle leggendarie fave e foglie, una ricetta molto particolare che può essere sia un piatto unico che, in porzioni più limitate, un gustoso contorno.

In dialetto i suoi nomi si sprecano, tra Fae e Foje, Fae e Fogghie, Ncapriata o più semplicemente Incapriata, ma si tratta sempre dello stesso piatto, ovvero una prelibata crema di fave bianche accompagnata da un paio di forchettate di cicorie lesse, meglio ancora se reste (o selvatiche), da condire rigorosamente con un filo d'olio EVO della zona. Tutto ciò che vi serve è una porzione di fave nette, o decorticate, e una pari quantità di cicorie da preparare parallelamente, circa 100 grammi a persona per le fave e un paio di etti di cicorie.

Si comincia mettendo a bagno le fave in una ciotola, ricoperte per il doppio di acqua. Lasciatele riposare per 12 ore, va benissimo la notte per il giorno dopo.

Quando dovrete mettervi a cucinare, innanzitutto occupatevi delle cicorie, che andranno mondate se selvatiche e poi lessate. Quando saranno sufficientemente morbide, scolatele e mettetele da parte.

Scolate le fave e mettetele in una pentola, anche in questo caso ricoperte d'acqua opportunamente salata ma stavolta solo poco più in alto del livello delle fave. A ebollizione liberatevi della schiuma con uno schiumino e condite (qui la ricetta varia da zona a zona, ma la più nota prevede olio, cipolla, aglio ed erbette, soprattutto prezzemolo). Trascorse due ore a fuoco lento, le fave dovrebbero raggiungere una consistenza tanto morbida da sfaldarsi quasi da sole semplicemente mescolandole. Raggiunta una consistenza simile a una crema, questa parte può considerarsi conclusa, ma se preferite un piatto più vellutato potete utilizzare un passaverdure o un frullatore a immersione per omogeneizzarlo maggiormente. Salate a piacimento, se necessario, e impiattate secondo i vostri gusti, solitamente metà piatto occupato dalle fave e l'altra metà dalle cicorie. Potrete anche inserire dei crostini di pane, preventivamente preparati o in forno (semplicemente bruschettandolo) o fritti con poco olio in padella.

Avete mai assaggiato questa gustosa ricetta o per caso siete più tipi da friselle coi pomodorini?