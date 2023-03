Il fascino vintage delle Topps Living è tornato per un 2023 ricco di novità

Il 2023 del collezionismo sportivo sta per decollare: dopo i primi indizi sulle Panini Score 2023 è stata Topps a sciogliere il ghiaccio, con una delle sue proposte più apprezzate dagli appassionati di calcio in salsa vintage.

Sì, è proprio lui, il Living Set dedicato al calcio torna più carico che mai per una stagione che si preannuncia memorabile. La più grande novità, dopo aver tastato il terreno lo scorso anno con qualche timido tentativo di Europa League, riguarda proprio l'allargamento della serie a tutte le competizioni del continente. Non troveremo più soltanto Champions League, quindi, ma anche Europa League e Conference League. La vera sorpresa però riguarda l'innesto della UEFA Women's Champions League, per gli appassionati di questo settore in fortissima espansione. Novità anche di stampo puramente stilistico: mentre la grafica resterà invariata, Topps ha annunciato che gli artisti che ci accompagneranno nel corso di questa annata saranno Louise Cobbold, che ha firmato la triade iniziale, e Mike O'Brien.

Topps ha deciso di partire col botto, con una lineup iniziale in cui figura la nuova card di Erling Haaland con la casacca del City, accompagnato da Kolo dell'Eintracht e dalla mattatrice del Barcellona Femminile Aitana Bonmatì. Un'occasione unica, anche se si preannuncia una corsa all'acquisto che potrebbe far lievitare la tiratura soprattutto per il gigante norvegese.