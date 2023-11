Il fascino della pasta al forno: viaggio tra le tradizioni regionali

Si pensa che la nascita della pasta al forno abbia una derivazione dalla tradizione araba. Simbolo di vita e piacere, la pasta al forno con tutte le sue variazioni, tra cui i timballi di pasta, trova posto sulle tavole degli italiani per celebrare occasioni e festività.

Per quanto la pasta al forno sia tanto amata e nella tradizione italiana, le influenze arabe su questa preparazione risalirebbero già al IX secolo, in Sicilia. Da allora la sua diffusione è stata imponente, tanto che ogni regione ha la sua versione, con ingredienti e procedure spesso diversi tra loro.

Si tende a volte a confonderle, ma la lasagna e la pasta al forno, due piatti tipici della cucina italiana, hanno delle differenze nella preparazione e negli ingredienti. La principale è da ricercare nel fatto che la lasagna viene preparata utilizzando pasta all’uovo a mano tirata sottile, mentre per la preparazione della pasta al forno viene utilizzata la pasta secca (meglio se corta) come penne e rigatoni.

Inoltre, le lasagne vengono cotte al forno, mentre la maggior parte dei primi piatti viene preparata bollendo la pasta e cuocendo il sugo separatamente e poi posti al forno per la doratura finale. Ecco perché ogni regione italiana ha la sua versione di lasagna e pasta al forno, con diverse varianti e ricette. Ma quali le più ricercate anche in internet?

L’Emilia-Romagna e la sfoglia alla Bolognese

Se pensate alla pasta al forno dell’Emilia-Romagna, vi viene subito in mente la Lasagna alla Bolognese. Non nascondiamolo, questa pietanza è un capolavoro di gusto, con strati di sfoglia, ragù di carne, besciamella e formaggio che si fondono in un’armonia di sapori.

Pasta 'Ncasciata'

La Sicilia invece propone la Pasta 'Ncasciata, un piatto ricco e saporito. Questa variante consiste in pasta condita con ragù di carne, uova sode, melanzane fritte, formaggio e una spolverata di pecorino, il tutto cotto al forno per amalgamare i sapori.

Lasagna al formaggio di malga

Una ricetta tipica della cucina trentina: è un piatto tipico della Val di Non, che esalta il gusto dei formaggi locali. Si prepara con pasta fresca all’uovo,(un formaggio stagionato) grattugiato, burro e salvia.