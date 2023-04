Altro che farina di insetti! A Trieste arriva la prima pizza d'Italia con grilli interi

Da quando l'UE ha legalizzato l'uso degli insetti in cucina, le ricette a base di questi ultimi sono spuntate come funghi, in Italia quanto all'estero. Quasi tutte però, hanno fatto uso di "semplici" farine di insetto. La pizzeria Mangiafuoco di Trieste, invece, ha adottato un approccio ben più innovativo, proponendo una pizza condita con grilli interi.

Ebbene sì: si tratta della prima pizza condita con grilli tostati in Italia e, probabilmente, al mondo. Finora, gli esperimenti in tal senso si erano limitati a pizze con farina di grillo nell'impasto, come quella di Gino Sorbillo: nessuno si era mai spinto tanto avanti da inserire insetti interi sull'iconico piatto della tradizione partenopea, anche perché sono ancora in molti a criticare l'uso di condimenti "esotici" ben più comuni come l'ananas.

Invece - spiega Il Piccolo di Trieste - Alessandro Pribaz e Umberto Barucca, titolari della pizzeria Mangiafuoco, hanno lanciato la pizza "Grillo Sparlante", che, tra i suoi ingredienti, contiene proprio dei grilli interi e tostati. I grilli vengono acquistati da un'azienda tedesca, che si occupa anche della loro cottura con olio e sale: gli insetti, che sono "prodotti certificati che rispettano le norme", vengono dunque posti sulla pizza solo a fine cottura.

La "Grillo Sparlante" ha un costo di quindici Euro ed è stata ordinata circa quindici volte nella sola serata di lancio, il 12 aprile. Oltre ai grilli tostati, la pizza proposta da Mangiafuoco ha una base di pomodoro e mozzarella e dei fiori di zucca come finitura. La pizzeria di Pribaz e Barucca è nota a Trieste per le sue proposte sui generis, tra cui troviamo anche le pizze con tre tipi diversi di caviale e oro 24 carati e con tartufo bianco e fiori di argento.

Alessandro Pribaz ha spiegato su Facebook che l'idea della pizza "Grillo Sparlante" è nata per caso: "Qualche giorno fa, discutendo con il mio socio Umberto Barucca del più e del meno, gli è uscita di bocca come battuta: 'hai dei grilli per la testa?', rivolgendosi a me. Gli ho risposto ridendo: 'può essere!'. Da questa frase nasce l’idea di creare una pizza diversa, a base di grilli".