La farina di grillo è ormai legale: in quali alimenti possiamo trovarla?

Potreste aver già sentito fare riferimento all'arrivo a Milano del Grillo Cheeseburger, ma in linea generale è l'approdo sul mercato di alimenti di questo tipo ad attirare l'attenzione. A tal proposito, la farina di grillo è ormai ufficialmente legale.

Ci ha pensato infatti direttamente l'Unione Europea a stabilire che risulta possibile vendere prodotti legati al cosiddetto Acheta domesticus (ergo grillo domestico). Si fa insomma riferimento a quello che risulta definibile un nuovo ingrediente, a cui è stato dato il via libera nella giornata del 24 gennaio 2023.

Se cercate maggiori dettagli, potete trovarli sul portale ufficiale del Parlamento Europeo, in cui si legge che da tale data risulta possibile "immettere sul mercato dell'Unione europea polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/5". Va bene, il linguaggio burocratese è noioso, ma di fatto c'è l'arrivo sulle nostre tavole della farina di grillo.

Mentre uno dei nostri coraggiosi redattori si è già recato in quel di Milano per addentare il Grillo Cheeseburger e ben presto potrà raccontarvi l'esperienza (no, non sembra aver avuto problematiche di sorta), ad appropinquarsi al mercato sono anche altri alimenti a base di grillo, o meglio Acheta domesticus (anche se a qualcuno potrebbe sembrare il nome di un incantesimo di Hogwarts Legacy).

A cosa si fa riferimento? C'è in realtà un regolamento stringente da parte dell'UE, che consente solo e unicamente all'azienda Cricket One di portare sul mercato prodotti di questo tipo, tra l'altro per un periodo di 5 anni. Per ora, dunque, il mercato è a dir poco ristretto, in vista di eventuali sviluppi futuri.

Tuttavia, in realtà nel regolamento UE si stabilisce che la farina di grillo può essere usata in molte tipologie di prodotti alimentari. Quest'ultima si può infatti trovare, come specificato in Gazzetta ufficiale UE, nel pane e nei panini multicereali, così come nei cracker, nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nella pizza e così via. In calce trovate un elenco più esaustivo.

In parole povere, la farina di grillo è disponibile per molti alimenti. Spetterà ora ai consumatori apprezzare o meno quanto proposto.